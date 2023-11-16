Кабан пробрался на лыжную базу Бугульмы

Посетители лыжной базы Бугульмы (Республика Татарстан) заметили пробравшегося в зону отдыха кабана. На видео, распространившееся в соцсетях, обратило внимание издание KazanFirst.

На распространившихся кадрах заметно, что кабан вышел на дорожку, проложенную среди соснового леса. Отмечается, что пользователей соцсетей обеспокоило появление животного. «Им лучше не попадаться, они очень опасны. Нападают на людей, могут убить даже», — отметила одна из комментаторов.

Ранее сообщалось, что жители Ялты обнаружили кабанов-потрошителей. Животные не пугаются ни людей, ни городского транспорта. Одного из кабанов заметили в Ялте, он опустошил мусорный бак, перевернув его рылом.