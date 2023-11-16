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20:13, 16 ноября 2023Ценности

Кортни Кардашьян высмеяла сестру из-за одной вещи на новых фото

Фото: Phillip Faraone / Getty Images

Американская телезвезда Кортни Кардашьян высмеяла свою сестру Ким из-за одной вещи на новых фото на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Владелица бренда Skims приняла участие в съемке для журнала GQ. На одном снимке 43-летняя знаменитость предстала в облегающих велосипедках и короткой черной футболке с надписью Dash, что, в свою очередь, является названием магазина одежды сестер Кардашьян, который закрылся пять лет назад.

«Это футболка Dash... Ты ее сохранила?» — с иронией высказалась Кортни в комментариях под постом.

В августе Ким Кардашьян появилась на публике с новой прической и была поднята на смех в сети. Знаменитость посетила пятый ежегодный вечер фонда This Is About Humanity в Лос-Анджелесе. Для мероприятия звезда выбрала облегающее черное платье, оформленное кожаным корсетом. Также предпринимательница решила продемонстрировать новую стрижку — прямую челку.

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      Мария Винар
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