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20:54, 16 ноября 2023Ценности

Мужчина сделал на лбу тату в честь Шрека со словами «это любовь»

Кадр: @thomsontattoos / TikTok

Мастер студии Heritage Уилл Томсон из Брайтона, Англия, сделал клиенту Гарри Брауну тату на лбу в честь мультипликационного героя Шрека и раскрыл причину его поступка. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте специалиста.

На размещенных кадрах видно, как татуировщик набивает на коже 25-летнего мужчины слово «Шрек» (Shrek) крупными буквами. При этом к первой букве он пририсовывает уши как у соответствующего персонажа.

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Томсон отметил, что клиент остался доволен его работой, и объяснил решение Брауна нанести подобную надпись. «Когда я спросил Гарри, зачем ему нужна такая татуировка, он ответил: "Шрек — это любовь, Шрек — это жизнь". Никогда не видел более счастливого человека», — заявил автор видео, пишет The Sun.

Ранее в ноябре блогерша Ана Стансковски сделала на лбу тату с именем возлюбленного и ответила на критику в сети. На размещенных кадрах живущая на Бали инфлюэнсерша показала, как мастер в салоне набивает ей на коже над глазами крупными буквами слово «Кевин».

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      Алина Гостева
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