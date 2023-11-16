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19:36, 16 ноября 2023Моя страна

На Урале симфонический оркестр исполнит хиты «Короля и Шута»

В Екатеринбурге коллектив Imperial Orchestra исполнит хиты «Короля и Шута»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Екатеринбурге состоится симфоническое шоу по песням группы «Король и Шут». Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Концерт пройдет 18 ноября в МТС Live Холл. Коллектив Imperial Orchestra исполнит «Лесника», «Куклу колдуна» и многие другие хиты хоррор-панк-группы. Песни прозвучат в инструментальных версиях в исполнении симфонического оркестра, хора и органа, а также в сопровождении светового шоу.

Как отмечают музыканты, многие из них являются поклонниками «Короля и Шута». По этой причине работа над шоу стала для коллектива особенной. «Нам хотелось сделать не просто оркестровое кавер-шоу, а масштабную симфоническую постановку с уникальным звучанием и особой визуальной атмосферой», — говорят музыканты.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в честь презентации нового жилого комплекса на Эльмаше пройдет бесплатный концерт группы «Братья Грим». Со сцены прозвучат «Ресницы», «Кустурица», «Вторая половина» и другие любимые несколькими поколениями песни.

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      Алиса Удовик
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