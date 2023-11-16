Новая прическа Гарри Стайлса вновь вызвала споры в сети

Британский певец Гарри Стайл показал фанатам новую прическу и вызвал споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице его косметического бренда Pleasing в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

29-летний музыкант предстал перед камерой в коричневом свитере с белым принтом в виде сердца. Кроме того, он продемонстрировал обновленную стрижку.

Однако некоторые поклонники вновь не оценили кардинальное преображение артиста, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Пожалуйста, удалите это фото. Оно вредит моему ментальному здоровью», «Надо приклеить ему волосы обратно», «Часть меня все еще его любит, но другая — плачет на полу в комнате», «Эта стрижка ему явно не идет», «Он лысеет — и это грустно», — возмущались они.

В то же время нашлись и те подписчики, кто встал на защиту своего кумира. «Меня расстраивает то, что сколько негативных комментариев он получает по поводу новой стрижки. Надеюсь, он не воспринимает их всерьез», «Не знаю, ребят, но мне очень нравится», «Он просто наконец-то снял парик. А так он отлично выглядит», «Я так рада его смелому обновлению», «Теперь он похож на мужчину, а не на мальчика», — писали они.

Ранее инсайдер Daily Mail раскрыл причину кардинальной смены имиджа Гарри Стайлса. По словам анонимного источника, музыкант побрился налысо ради того, чтобы скрыться от папарацци и фанатов.