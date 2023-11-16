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13:37, 16 ноября 2023Мир

Патрушев обвинил США в экспериментах с биоматериалами славян

Секретарь Совбеза РФ Патрушев: США проводят эксперименты с биоматериалами славян

Фото: Globallookpress.com

США проводят эксперименты с биоматериалами славян в развернутой вокруг России сети лабораторий. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, его цитирует РИА Новости.

«Вашингтоном развернута сеть биологических лабораторий, в которых проводятся военно-биологические исследования и эксперименты с использованием биоматериалов, в том числе взятых у представителей славянских народов», — сказал он.

По словам Патрушева, цель США заключается в создании «искусственных патогенов и микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам, стандартным вакцинам и средствам традиционной терапии».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия рассматривает военно-биологическую активность Запада как угрозу своей безопасности.

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      Глеб Бажуткин
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