Патрушев обвинил США в экспериментах с биоматериалами славян

Секретарь Совбеза РФ Патрушев: США проводят эксперименты с биоматериалами славян

США проводят эксперименты с биоматериалами славян в развернутой вокруг России сети лабораторий. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, его цитирует РИА Новости.

«Вашингтоном развернута сеть биологических лабораторий, в которых проводятся военно-биологические исследования и эксперименты с использованием биоматериалов, в том числе взятых у представителей славянских народов», — сказал он.

По словам Патрушева, цель США заключается в создании «искусственных патогенов и микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам, стандартным вакцинам и средствам традиционной терапии».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия рассматривает военно-биологическую активность Запада как угрозу своей безопасности.