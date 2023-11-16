Патрушев предупредил о повышении Западом радиационной угрозы из-за Украины

Патрушев: Запад повышает уровень радиционной угрозы из-за Украины

Поставки Западом снарядов с обедненным ураном Украине повышают радиационную угрозу, однако они не беспокоятся о здоровье собственного населения. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости.

«Существенно возросли угрозы радиационной безопасности, связанные с применением украинскими формированиями снарядов с обедненным ураном», — отметил Патрушев.

Он также добавил, что Россия предостерегала западные страны от поставок снарядов данного типа Вооруженным силам Украины (ВСУ). Однако слова Москвы не были услышаны и европейские страны сталкиваются с повышением уровня радиации.

Ранее Патрушев заявил, что США проводят эксперименты с биоматериалами славян в развернутой вокруг России сети лабораторий. По его словам, цель США заключается в создании «искусственных патогенов и микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам, стандартным вакцинам и средствам традиционной терапии».