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14:11, 16 ноября 2023Среда обитания

Покинувший Россию основатель «Тануки» подарил квартиру знакомым перед отъездом

Ресторатор Орлов перед отъездом из России подарил квартиру в Москве знакомым

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Стало известно, что перед отъездом из России ресторатор и основатель сетей «Тануки» и «Ерш» Александр Орлов подарил своим знакомым однокомнатную квартиру в Москве, в которой был прописан. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Речь идет об объекте площадью 38 квадратных метров, расположенном на юго-западе столицы на Нагорной улице. Ресторатор владел недвижимостью на протяжении 16 лет, однако жить предпочитал в других местах. Автор сообщения пришел к выводу, что тот не планировал возвращаться в Россию.

Ранее в этот же день стало известно, что Орлова объявили в федеральный розыск по пунктам «а,б» части 2 статьи 165 («Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой») УК РФ. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Позже Telegram-канал SHOT уточнил, что уголовное дело против него связано со скандалом с фитнес-клубом Black Star Fitness в «Москва-Сити».

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      Полина Кислицына
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