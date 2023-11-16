Пожарные спасли пятерых человек из горящего дома в Нижнем Новгороде

Пятерых человек спасли при пожаре в доме на улице Цветочной в Нижнем Новгороде

Пожарные спасли пятерых человек из горящей квартиры пятиэтажного дома на улице Цветочной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Происшествие случилось в среду, 15 ноября. Пожар возник из-за проблем с электропроводкой. «Очаг возгорания располагался на кухне. Пламя норовило перекинуться на всю квартиру. В 12:36 огонь был укрощен на площади 10 квадратных метров. К счастью, в результате происшествия погибших и пострадавших нет. Обгорела внутренняя отделка кухни», — рассказали в ведомстве.

Известно, что при помощи специальных масок из дома спасли пятерых человек. Еще 10 жильцов дома успешно эвакуировали.

Ранее в ноябре в Пластовском районе Челябинской области кошка по кличке Соня спасла несовершеннолетнюю хозяйку во время пожара в частном доме. Во время воспламенения родителей ребенка не было дома, а сама девочка спала и не чувствовал запаха дыма. Питомец же принялся изо всех сил скрестись в дверь комнаты и сумел разбудить ее.