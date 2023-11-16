Прокуратура обжаловала приговор расправившемуся над женой жителю Рязани

Прокуратура обжаловала 11-летний приговор жителю Рязани, убившему жену

Прокуратура обжаловала приговор в отношении Александра Логунова, которого суд приговорил к 11 годам лишения свободы по резонансному делу о расправе над супругой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Рязанской области.

По данным агентства, жалоба государственного обвинителя на приговор связана в том числе с мягкостью назначенного осужденному наказания.

Потерпевшая по имени Елена пропала в июле 2021 года, тело искали более года. В августе 2022 года полицейские задержали ее супруга Логунова по делу о распространении порнографии. Спустя пару месяцев женщину нашли, а мужу предъявили обвинение в расправе.

1 ноября Железнодорожный районный суд Рязани огласил приговор в отношении мужчины. Ему назначили 11 лет колонии строгого режима.