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20:30, 16 ноября 2023Силовые структуры

Прокуратура обжаловала приговор расправившемуся над женой жителю Рязани

Прокуратура обжаловала 11-летний приговор жителю Рязани, убившему жену

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Прокуратура обжаловала приговор в отношении Александра Логунова, которого суд приговорил к 11 годам лишения свободы по резонансному делу о расправе над супругой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Рязанской области.

По данным агентства, жалоба государственного обвинителя на приговор связана в том числе с мягкостью назначенного осужденному наказания.

Потерпевшая по имени Елена пропала в июле 2021 года, тело искали более года. В августе 2022 года полицейские задержали ее супруга Логунова по делу о распространении порнографии. Спустя пару месяцев женщину нашли, а мужу предъявили обвинение в расправе.

1 ноября Железнодорожный районный суд Рязани огласил приговор в отношении мужчины. Ему назначили 11 лет колонии строгого режима.

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