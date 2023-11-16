Россиянам отсоветовали покупать жилье по нельготной ипотеке раньше весны

Финансист Астахова отсоветовала покупать жилье по нельготной ипотеке до весны

Россиянам отсоветовали оформлять нельготную ипотеку раньше весны. Соответствующее мнение высказала финансовый консультант Екатерина Астахова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт отметила, что в данный момент банки выдают гражданам кредиты на невыгодных условиях — с высокими процентными ставками и жесткими требованиями по первому взносу. Однако, добавила она, ситуация со временем может измениться.

«Если ипотека нужна позарез, как правило, это уже семьи с детьми, то надо посмотреть в сторону льготной ипотеки, которая еще действует до 2024 года. Если мы говорим об общих условиях, то тут нужно все взвесить, потому что брать ипотечный заем по ставке 15 процентов и выше — это очень драконовски для бюджета. Здесь стоит взвесить и подождать до следующего года», — посоветовала Астахова.

Финансист предположила, что при стабилизации ситуации ближе к весне ключевая ставка и, следовательно, ипотечные ставки снизятся. В связи с этим финансист рекомендовала планирующим приобретение жилья воспользоваться депозитами с повышенной ставкой, чтобы накопить деньги, и ждать более удобного момента для покупки.

Ранее риелтор Константин Апрелев посоветовал россиянам отложить покупку квартиры в кредит.