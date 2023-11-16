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16:05, 16 ноября 2023Среда обитания

Россиянам отсоветовали покупать жилье по нельготной ипотеке раньше весны

Финансист Астахова отсоветовала покупать жилье по нельготной ипотеке до весны
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россиянам отсоветовали оформлять нельготную ипотеку раньше весны. Соответствующее мнение высказала финансовый консультант Екатерина Астахова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт отметила, что в данный момент банки выдают гражданам кредиты на невыгодных условиях — с высокими процентными ставками и жесткими требованиями по первому взносу. Однако, добавила она, ситуация со временем может измениться.

«Если ипотека нужна позарез, как правило, это уже семьи с детьми, то надо посмотреть в сторону льготной ипотеки, которая еще действует до 2024 года. Если мы говорим об общих условиях, то тут нужно все взвесить, потому что брать ипотечный заем по ставке 15 процентов и выше — это очень драконовски для бюджета. Здесь стоит взвесить и подождать до следующего года», — посоветовала Астахова.

Финансист предположила, что при стабилизации ситуации ближе к весне ключевая ставка и, следовательно, ипотечные ставки снизятся. В связи с этим финансист рекомендовала планирующим приобретение жилья воспользоваться депозитами с повышенной ставкой, чтобы накопить деньги, и ждать более удобного момента для покупки.

Ранее риелтор Константин Апрелев посоветовал россиянам отложить покупку квартиры в кредит.

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      Полина Кислицына
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