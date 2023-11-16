СК сообщил о проверке после обнаружения тела экс-командующего 6-й армией ВВС РФ

СК изучает обстоятельства смерти экс-командующего 6-й армией ВВС РФ Свиридова

Следователи начали проверку после обнаружения бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО Владимира Свиридова и его супруги в их доме в Ставропольском крае без признаков жизни. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК) России.

Сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Супругов без признаков жизни обнаружили в их собственном доме в Минеральных водах. Предварительно, 68-летнего мужчины и 72-летней женщины не стало около недели назад из-за отравления угарным газом.

По данным Telegram-канала Shot, в жилище бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО была установлена газовая колонка, на которой при отключении электроэнергии не сработала блокировка подачи газа.