В США предсказали попытки переложить вину за подрыв «Северных потоков» на Киев

Риттер: ЦРУ продолжит перекладывать вину за подрыв «Северных потоков» на Украину

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) продолжит перекладывать вину за подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» на Украину. Попытки США обвинить Киев в диверсиях предсказал отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Они предложили глупую версию о том, что это сделали украинцы. Абсурд! Нет никаких доказательств в пользу этого. Заявление о причастности этого полковника не доказывает ничего», — сказал он.

Он утверждает, что диверсии спланировал президент США Джо Байден, который когда-то пригрозил, что трубопровод будет уничтожен, если «российские танки и военные войдут на территорию Украины».

Ранее газета The Washington Post написала, что экс-полковник Сил специальных операций (ССО) Украины Роман Червинский координировал атаки на газопроводы «Северный поток». По словам источников издания, бывший полковник в рамках тайной операции управлял логистикой и поддержкой команды из шести человек, которая совершила диверсию.