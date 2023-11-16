Россиян предупредили о возможном резком подорожании растительного масла

Цены на греческое оливковое масло в России могут вырасти вдвое

Импортированное в Россию оливковое масло может резко подорожать. Об предупредила владелица экспортной компании Kalinina, члена совета директоров греко-российской торговой палаты Елена Калинина, ее цитирует РИА Новости.

Цены на растительное масло могут вырасти вдвое из-за плохого урожая оливок в Греции и роста отпускных цен производителей. Сейчас цены на продукт в России ниже, чем в Европе за счет партий, поставленных еще по старым ценам, объяснила Калинина.

«Сейчас у нас стоит машина на растаможивании в Санкт-Петербурге, взяли буквально одну палету масла и только для поддержания остатка. И цена невероятно высокая, и никто брать по новой цене не будет», — объяснила она.

По словам Калининой, испанские поставщики оливкового масла удерживают цены по контрактам за счет субсидий от государства. После истечения срока договоренностей стоимость может измениться — если не исправится ситуация с урожаем. Обычно сбор оливок проходит с октября по начало декабря, но в этом году сбор урожая еще не начали из-за плохой погоды. В России стоит ждать «серьезного подорожания» — как минимум вдвое. Закупочные цены вырастут до 8-8,5 евро за литр масла, отметила эксперт.

По данным Министерства сельского хозяйства США и аналитической компании Mintec, мировые цены на оливковое масло подскочили до рекордных значений, до 8900 долларов за тонну. Стоимость оливкового масла в испанском регионе Андалусия (один из основных производителей — прим.) в сентябре достигла 9,02 доллара за килограмм, что стало максимальным показателем за всю историю наблюдения компании (плюс 111 процентов за год). Подорожание спровоцировало рост числа краж в Европе.