Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:44, 16 ноября 2023Мир

Захарова раскритиковала действия США по урегулированию конфликта в Газе

МИД: конфликт в Газе доказал ущербность попыток США решить проблему в одиночку

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Конфликт в Газе доказывает ущербность попыток США монополизировать посреднические функции в сфере ближневосточного урегулирования. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий приводится на сайте ведомства.

По словам Захаровой, невозможно преодолеть «застарелый палестино-израильский конфликт» в одиночку. Она также отметила, что российская сторона уже несколько лет говорит о создании коллективного переговорного механизма. По ее мнению, определяющую роль в нем должны играть государства региона.

Материалы по теме:
«Мы на пороге глобальной войны» Почему Израиль оказался не готов к атаке ХАМАС и чем опасен конфликт в секторе Газа?
«Мы на пороге глобальной войны»Почему Израиль оказался не готов к атаке ХАМАС и чем опасен конфликт в секторе Газа?
10 октября 2023
«Боевики целились в тех, кто пытался сбежать» Что выжившие участники рейва в Израиле рассказывают об атаке ХАМАС?
«Боевики целились в тех, кто пытался сбежать»Что выжившие участники рейва в Израиле рассказывают об атаке ХАМАС?
10 октября 2023

В октябре официальный представитель МИД России заявила, что из-за конфликта Израиля и Палестины региону может грозить гуманитарная катастрофа. Захарова обратила внимание на слово «катастрофа», подчеркнув, что речь идет не о гуманитарном кризисе или чрезвычайной ситуации, поскольку война в Израиле касается судеб миллионов людей.

Она также подчеркнула, что остаются высокими риски втягивания третьих сторон в конфликт между Израилем и Палестиной.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО России и его жену нашли мертвыми. Что известно о генерале?

      Президент Израиля заявил о разбитом сердце из-за гибели палестинцев

      В россиянах-банкротах увидели позитив для экономики

      Директор казачьего кадетского корпуса на юге России избил девятиклассника

      Суд оштрафовал Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах

      Финская береговая охрана сообщила о завершении ремонта российского кабеля

      Российская актриса высмеяла дизайн откровенного платья

      В России начали сдавать китайские контейнеры на металлолом

      Россиянам захотели запретить сдавать квартиры без «Госуслуг»

      Стала известна причина розыска основателя сетей «Тануки» и «Ерш»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости