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22:31, 17 ноября 2023Мир

Нетаньяху поделился своим видением будущей администрации Газы

Нетаньяху: будущая администрация сектора Газа должна бороться с терроризмом
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Ilia Yefimovich / Globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эфире Национального общественного радио США (NPR) поделился своим видением того, какой он видит будущую администрацию сектора Газа. По его словам, в ней должны произойти культурные изменения.

«Во-первых, нам нужно демилитаризовать Газу, а во-вторых, нам нужно дерадикализовать Газу... Мы хотим видеть культурное изменение в любой гражданской администрации в Газе», — заявил он.

Нетаньяху добавил, что будущая администрация должна бороться с терроризмом, а не финансировать его.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине выступил с обвинениями в адрес Израиля, отметив, что он скрывает факт обладания ядерным оружием. Он также добавил, что еврейское государство очень хорошо использует ложь в своих целях.

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      Марина Совина
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