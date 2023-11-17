Евросоюз решил ввести санкции против «Царских волков» из России

EUobserver: ЕС введет санкции против военных компаний и волонтеров из России

В рамках 12-го пакета санкций Евросоюз решил ввести ограничения против ряда россиян. Об этом со ссылкой на текст документа сообщает EUobserver.

Помимо директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, а также совладельца группы «ТАИФ» Рустема Сультеева и его жены Лидии, которая входит в топ «20 богатейших женщин России» по версии Forbes, страны блока намерены ввести санкции против организаций, которых называют частными военными компаниями или подразделениями волонтеров. К таковым в ЕС отнесли «Редут», «Андреевский крест», «Царские волки», «Конвой», «Факел», «Поток» и «РСБ-Групп».

Как ранее сообщил Bloomberg, в новый пакет санкций собираются внести ограничения поставок алмазов из России, российского сжиженного пропана (используется для отопления и как топливо для транспорта), медной проволоки, алюминиевой проволоки и фольги, а также российской нефти. Кроме того, страны блока собираются запретить поставки в Россию станков, химикатов, литиевых батарей и двигателей для БПЛА, которые страна может использовать в боевых действиях на Украине. По предварительной оценке, санкции ударят по торговле России примерно на 5 миллиардов евро (5,3 миллиарда долларов).

Замминистра финансов России Алексей Моисеев назвал запрет на поставки российских необработанных алмазов созданием «картельного механизма». По его словам, эти действия приведут к тому, что заместить российские алмазы будет невозможно. За искусственным ограничением предложения последует краткосрочный ажиотажный спрос вместе с резким снижением предложения, добавил он.

