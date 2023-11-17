Желание иностранцев вкладывать средства в Россию переоценили в десять раз

Замглавы МЭР Вольвач рассказал о желании 20 иностранцев получить «золотую» визу

В этом году за получением «золотой» (инвестиционной) визы обратились более 20 иностранных граждан из США, Китая, Германии, Алжира, Грузии и других стран. В совокупности они готовы вложить в Россию около 1,2 миллиарда рублей, рассказал «Известиям» замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач.

В официальных прогнозах желание зарубежных инвесторов финансировать российские проекты переоценили в десять раз. Предполагалось, что только в 2023 году сумма инвестиций достигнет 12 миллиардов рублей, а позднее она вырастет до 40 миллиардов рублей в год. Кроме того, пока ни один документ не выдан.

Вместе с тем Вольвач добавил, что в документах желающие получить вид на жительство указывают минимальный размер инвестиций, но позднее требования к объему вложений выдвигаются индивидуально.

Минэкономразвития уже рассмотрело большинство заявлений и направило положительные заключения в МВД. Процедура оформления потребует не менее четырех месяцев.

Для программы «золотых» виз 20 заявок выглядят не слишком серьезно, указал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов, ведь в странах, активно применяющих такой подход, рассматривают сотни заявок в неделю. В то же время, заметил эксперт, иного результата ожидать было сложно, ведь российский ВНЖ почти не дает преимуществ.

Ранее сообщалось, что количество выданных «золотых» виз в странах Евросоюза растет, хотя власти блока призывают ограничить такую практику. Например, Испания за 2022 год выдала 2462 инвестиционные визы, что на 60 процентов больше, чем годом ранее.