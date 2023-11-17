Лукашенко рассказал о потребовавшихся усилиях для предотвращения конфликта

Лукашенко: нужны усилия, чтобы конфликт не перешел с Украины в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что ему требуется много усилий для предотвращения перехода конфликта с Украины в республику. Его цитирует БЕЛТА.

«Вы знаете: тут за забором идет эта война. И мне немало усилий требуется для того, чтобы она не перешагнула сюда через границу», — сказал он, пообещав сделать все, чтобы боевых действий на белорусской территории не было.

По его словам, этот вопрос очень актуален для белорусов. Лукашенко также назвал своей заботой создание хороших условий для граждан Белоруссии.

Ранее глава государства обратился к украинцам с призывом сесть за стол переговоров без предварительных условий. Как он утверждал, необходимо с определенного времени прекратить продвижение войск и любое ведение боевых действий. Лукашенко отмечал, что на фронте сейчас очень серьезная обстановка.