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15:02, 17 ноября 2023Россия

Медведев высмеял слова Зеленского о подготовке Россией операции «Майдан-3»

Зампред Совбеза Медведев высмеял слова Зеленского о подготовке РФ «Майдана-3»

Фото: Sputnik / Yekaterina Shtukina / Pool / Reuters

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев высмеял слова Владимира Зеленского о том, что Россия готовит в Киеве операцию «Майдан-3» по его смещению. Пост с реакцией на заявление украинского лидера российский политик опубликовал в соцсети «ВКонтакте».

Медведев пошутил, что Зеленский спутал все карты и засветил план, и теперь России «придется скорректировать оперативную заготовку». «А то уже все было готово: и нужные люди, и тонны оружия, и российские пранкеры звонили быстроногой бабке Нуланд, чтобы готовила пирожки для майданщико», — написал он.

Медведев также обратил внимание на название якобы планируемой Россией операции. По его мнению, цифра три в нем говорит о признании Киевом того факта, что первые два Майдана являлись госпереворотами. «А разговоры про легитимную волю народа — словесная пурга», — заключил политик.

17 ноября Зеленский заявил, что на Украине могут начаться протесты с целью смещения его с поста президента. Он уточнил, что речь идет о так называемой операции «Майдан-3», которую якобы готовит Москва. По мнению украинского лидера, ее название может быть своеобразной отсылкой к центральной площади Киева, которая была центром массовых протестов и митингов в 2004 и 2014 годах.

Ранее Зампред Совбеза изобразил американо-украинские отношения в виде мема. На опубликованной им картинке Украину символизирует персонаж с удивленным от недоумения выражением лица. «Как же так? Где деньги?» — написано над ним на украинском языке. «Ну в следующем году, приятель», — отвечает ему на английском олицетворяющий США персонаж с троллфейсом.

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      Сергей Истомин
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