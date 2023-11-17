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12:14, 17 ноября 2023Россия

Медведев сделал оставшуюся без помощи США Украину героем мема и опубликовал его

Зампред Совбеза России Медведев высмеял оставшуюся без помощи США Украину

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев изобразил американо-украинские отношения в виде мема. Получившееся изображение он опубликовал в Telegram.

17 ноября президент США Джо Байден подписал закон о финансировании федерального правительства, из которого была исключена помощь Украине.

На выложенной Медведевым картинке Украину символизирует персонаж с округлившимися от недоумения глазами. «Как же так? Где деньги?» — написано над ним на украинском языке. «Ну в следующем году, приятель», — отвечает ему на английском олицетворяющий США персонаж с троллфейсом.

Ранее Медведев заявил, что причиной отставки экс-спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти стала «любовь к киевской власти». Помимо этого, по словам Медведева, европейские союзники Украины не верят, что это государство просуществует до 2030 года.

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      Алан Босиков
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