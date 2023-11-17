На Украине прекратили печать учебников по молдавскому языку

Минобрнауки Украины прекратило печать учебников по молдавскому языку

Министерство образования и науки Украины прекратило печать учебников по молдавскому языку из-за возмущения Румынии. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

«Сегодня министерство остановило любую дополнительную печать этих учебников, а также разрабатывает механизм замены ранее напечатанных экземпляров учебниками на румынском языке», — говорится в сообщении.

В Минобрнауки отметили, что на Украине понятие «молдавский язык» заменено на «румынский язык» и все официальные решения и документы будут готовиться с учетом изменений.

Министерство объяснило, что учебники по молдавскому языку утвердили в печать в мае 2023 года, а летом выпустили основной тираж. Тогда решение о неиспользовании молдавского еще не было принято.

Ранее президент Молдавии Майя Санду поприветствовала решение украинских властей считать молдавский язык румынским. По ее словам, такой шаг укрепляет единство Украины, Молдавии и Румынии.