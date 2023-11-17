Названы простые способы сэкономить на содержании дачного дома зимой

Сэкономить на содержании дачного дома зимой позволит полностью отключенный свет

Для того чтобы сэкономить на содержании дачного дома зимой, понадобится полностью отключить в нем свет и отопление. Простые способы сократить расходы на коммунальные услуги «Ленте.ру» назвала эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Галина Сущек.

Специалист отметила, что тщательная подготовка к зимнему сезону позволит продлить срок службы системы отопления, водопровода, мебели и самого дома. Для того чтобы дом пережил зиму и при этом за услуги ЖКХ не пришлось платить больше, чем ожидалось, она порекомендовала россиянам слить воду из отопительной системы и перекрыть ее, чтобы трубы и радиаторы не замерзли, а также открыть вентили на радиаторах и других точках системы, чтобы избежать образования воздушных пробок. Для дополнительной защиты труб Сущек посоветовала обернуть их изоляцией.

«Если вы хотели бы приезжать в дачный дом зимой, то систему отопления можно перевести в режим поддержания минимальной температуры — антизамерзания. В таком случае можно установить видеонаблюдение или подключить "умный дом", чтобы удаленно следить за состоянием дома. Такое решение обеспечивает максимум спокойствия при минимуме затрат», — поделилась информацией эксперт.

Что касается электроснабжения, то перед его отключением в доме Сущек посоветовала убедиться, что в нем отсутствуют устройства, требующие постоянного электропитания, такие как система безопасности. Она также пояснила, что полное отключение света позволит не только сэкономить, но и предотвратить короткое замыкание или пожар.

Ранее в этот же день россиянам раскрыли простой способ защитить дачу от мышей зимой.