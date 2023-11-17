Нидерланды выделят дополнительную помощь Украине

Reuters: Нидерланды предоставят Украине дополнительные два миллиарда евро помощи

Нидерланды предоставят Украине дополнительные два миллиарда евро военной помощи. Об этом заявила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен, передает агентство Reuters.

«Помощь является признаком непоколебимой поддержки войны Киева против Москвы», — подчеркнула глава оборонного ведомства.

Отмечается, что выделенная помощь будет частью более широкого пакета, который королевство предоставит Киеву в следующем году. Помощь будет включать в себя первоначальные 102 миллиона евро в качестве гуманитарной помощи и экономического восстановления. При этом объем средств может быть увеличен при необходимости.

Ранее стало известно, что правительство Нидерландов выделит Украине 102 миллиона евро в рамках третьего пакета помощи, чтобы помочь республике подготовиться к зиме, а также для поддержки нидерландских компаний. Как заявило правительство страны, 60 миллионов евро получат компании из Нидерландов, желающие внести свой вклад в восстановление Украины.