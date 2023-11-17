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16:13, 17 ноября 2023Мир

Нидерланды выделят дополнительную помощь Украине

Reuters: Нидерланды предоставят Украине дополнительные два миллиарда евро помощи

Фото: Johanna Geron / Reuters

Нидерланды предоставят Украине дополнительные два миллиарда евро военной помощи. Об этом заявила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен, передает агентство Reuters.

«Помощь является признаком непоколебимой поддержки войны Киева против Москвы», — подчеркнула глава оборонного ведомства.

Отмечается, что выделенная помощь будет частью более широкого пакета, который королевство предоставит Киеву в следующем году. Помощь будет включать в себя первоначальные 102 миллиона евро в качестве гуманитарной помощи и экономического восстановления. При этом объем средств может быть увеличен при необходимости.

Ранее стало известно, что правительство Нидерландов выделит Украине 102 миллиона евро в рамках третьего пакета помощи, чтобы помочь республике подготовиться к зиме, а также для поддержки нидерландских компаний. Как заявило правительство страны, 60 миллионов евро получат компании из Нидерландов, желающие внести свой вклад в восстановление Украины.

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      Максим Габриелян
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