ХАМАС подготовилось к длительной обороне
В ХАМАС заявили о подготовке бойцов к длительной и гибкой обороне
Представитель бригад «Аль-Кассам», являющихся военным крылом палестинского движения ХАМАС, Абу Убейда рассказал о подготовке бойцов к длительной и гибкой обороне. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале движения.
«Мы подготовились к длительной, непрерывной и гибкой обороне на всех направлениях», — заявил Убейда.
Кроме того, по его словам, потери израильской армии в секторе Газа продолжают расти.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что сторонам конфликта в секторе Газа необходимо провести обмен заложниками, отметив, что у еврейского государства их значительно больше.