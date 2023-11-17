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23:41, 17 ноября 2023Мир

ХАМАС подготовилось к длительной обороне

В ХАМАС заявили о подготовке бойцов к длительной и гибкой обороне

Фото: Alexander Ermochemko / Reuters

Представитель бригад «Аль-Кассам», являющихся военным крылом палестинского движения ХАМАС, Абу Убейда рассказал о подготовке бойцов к длительной и гибкой обороне. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале движения.

«Мы подготовились к длительной, непрерывной и гибкой обороне на всех направлениях», — заявил Убейда.

Кроме того, по его словам, потери израильской армии в секторе Газа продолжают расти.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что сторонам конфликта в секторе Газа необходимо провести обмен заложниками, отметив, что у еврейского государства их значительно больше.

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      Марина Совина
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