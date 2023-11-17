Помощника по призыву избили в военкомате Москвы

«112»: помощника по призыву избили в военкомате на юго-востоке Москвы

Помощника по призыву избили в военкомате на Братиславской улице в районе Люблино на юго-востоке Москвы. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

Как выяснило издание, молодых людей, которые желают служить, утром пустили в здание по графику. Позже в двери военкомата начали ломиться двое.

Они настойчиво пытались объяснить сотрудникам, что хотели бы переговорить с одним из призывников. Из-за их просьбы на пороге учреждения образовалась давка.

В толпе возникла потасовка, сотрудника военкомата ударили там по лицу. Мужчина не удержался на ногах и рухнул, ударившись головой об дверь. Помимо этого, он повредил руку. Помощника по призыву отвезли в больницу. Историей заинтересовались полицейские.

Ранее сообщалось, что в Петербурге пенсионерка подожгла фургон вместо военкомата. Пожилую женщину удалось задержать прохожим и водителю автомобиля, который в момент ЧП находился на улице и собирался перекусить.