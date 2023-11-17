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14:29, 17 ноября 2023Культура

Пригожин назвал условие для популярности аналога «Евровидения» в России

Продюсер Пригожин призвал выплачивать победителям «Интервидения» 1 млн долларов

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российский продюсер Иосиф Пригожин назвал условие для того, чтобы российский аналог «Евровидения» под названием «Интервидение» обрел популярность. Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По мнению медиаменеджера, если организация конкурса будет проходить на бесплатной основе, то «Интервидение» провалится. Пригожин заявил, что победители конкурса должны получать гонорары — миллион долларов за первое место, 500 тысяч — за второе и 100-200 тысяч за третье. По его словам, именно в этом случае весь мир захочет принять участие в конкурсе.

«Дело том, что фестиваль будет ценен только в одном раскладе, это мое глубочайшее убеждение, если будет вознаграждение, если будет гонорар, гран-при — не просто статуэтка бесплатная. Бесплатный сыр в мышеловке. Если будет миллион долларов гран-при, поверьте мне, со всего мира приедут, со всего земного шара», — подчеркнул продюсер.

Медиаменеджер также добавил, что тоже думал об идее создания «Интервидения» совместно с Виктором Дробышем.

Ранее генеральный директор первого канала Константин Эрнст заявил об идее создания аналога «Евровидения» под названием «Интервидение».

По его словам, в конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний. Он выразил надежду на активное участие стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), а также отметил, что Россия предлагает всем другим странам присоединиться к инициативе.

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      Анастасия Астахова
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