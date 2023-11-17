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16:50, 17 ноября 2023Моя страна

В Удмуртии родился редкий черный ягуар

У редких черных ягуаров из удмуртского зоопарка родился котенок

Фото: AB Photographie / Shutterstock / Fotodom

У редких черных ягуаров Багиры и Атау в зоопарке Удмуртии родился детеныш, маленькую самку назвали Найта — ночь. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Котенка пока выкармливают сотрудники зоопарка, потому что у мамы не оказалось молока. Найта питается как положено и набирает вес, мать тоже чувствует себя хорошо.

«В вольере у нее много игрушек, но самая любимая — большой лев. Найта залазит на самую верхушку и наблюдает за сотрудниками зоопарка», — рассказали в учреждении.

Ранее Новосибирский зоопарк показал трех котят манула Евы — животные уже подросли, им больше полугода. Они живут в одном вольере. Котята успешно прошли зажировку к зиме.

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      Сергей Истомин
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