В Удмуртии родился редкий черный ягуар

У редких черных ягуаров из удмуртского зоопарка родился котенок

У редких черных ягуаров Багиры и Атау в зоопарке Удмуртии родился детеныш, маленькую самку назвали Найта — ночь. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Котенка пока выкармливают сотрудники зоопарка, потому что у мамы не оказалось молока. Найта питается как положено и набирает вес, мать тоже чувствует себя хорошо.

«В вольере у нее много игрушек, но самая любимая — большой лев. Найта залазит на самую верхушку и наблюдает за сотрудниками зоопарка», — рассказали в учреждении.

Ранее Новосибирский зоопарк показал трех котят манула Евы — животные уже подросли, им больше полугода. Они живут в одном вольере. Котята успешно прошли зажировку к зиме.