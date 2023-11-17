Найденный на кухне шедевр выставят в самом известном музее мира

Найденную на кухне дома пожилой женщины картину Чимабуэ выставят в Лувре

Картину флорентийского художника Чимабуэ XIII века «Осмеяние Христа», которая была найдена в 2019 году в доме пожилой жительницы города Компьень на севере Франции, выставят в Лувре. Об этом сообщает The Guardian.

На картину, висевшую на кухне над плитой, обратила внимание начинающая аукционистка Филомена Вольф, которую пригласили родственники женщины. Они полагали, что это старинная икона, и хотели узнать ее цену. Вольф поняла, что имеет дело с шедевром флорентийского живописца Чимабуэ.

В октябре 2019-го картина была продана неизвестному покупателю за 24 миллиона евро. Однако сразу же после аукциона французское правительство заблокировало сделку, а датированная 1280 годом работа была названа национальным достоянием. На протяжении четырех лет правительство собирало деньги на выкуп «Осмеяния Христа», и теперь она будет выставлена в самом известном музее мира.

Министр культуры Франции Рима Абдул-Малак и директор Музея Лувра Лоуренс де Кар объявили, что теперь картина Чимабуэ стала частью коллекции музея. «Это приобретение является результатом исключительных усилий Лувра. Они позволяют сохранить для Франции произведения искусства, вызывающие зависть у величайших музеев мира, и сделать их доступными для всех», — говорится в их совместном обращении.

Экспертам известно всего 15 работ Чимабуэ, сохранившихся до наших дней. «Осмеяние Христа» займет место рядом с картиной «Маэста» флорентийского мастера. Увидеть новую картину коллекции посетители Лувра смогут весной 2025 года.

«Осмеяние Христа» является частью диптиха, изображающего восемь эпизодов жизни Христа. Картина «Мадонна с младенцем и двумя ангелами» находится в Лондонской национальной галерее, а «Бичевание Христа» — в частной коллекции Фрика в Нью-Йорке.

Ранее семья из Испании обнаружила, что картина, которая принадлежала ей много десятилетий, является неизвестной работой легендарного фламандского художника XVII века Антониса Ван Дейка. Полотно «Представление Младенца Иисуса святой Варваре» висела в гостиной семейства из андалусского города Хаэн.