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20:28, 17 ноября 2023Россия

Стало известно о смене главы ракетных войск России

ТАСС: новым главой ракетных войск России стал генерал-лейтенант Клименко
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Новым начальником ракетных войск и артиллерии (РВиА) Вооруженных сил России стал генерал-лейтенант Дмитрий Клименко, пишет ТАСС.

По данным агентства, новый начальник ракетных войск поздравил подчиненных и ветеранов с их профессиональным праздником, который пройдет 19 ноября.

До Клименко пост главы ракетных войск России занимал генерал-лейтенант Михаил Матвеевский. Источник, близкий к военному ведомству, уточнил агентству, что Клименко назначили на должность еще в октябре.

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