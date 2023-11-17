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18:23, 17 ноября 2023Мир

Стало известно об угрозе началу переговоров о вступлении Украины в ЕС

ЕС: одобрение начала переговоров о вступлении Украины находится под угрозой
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Одобрение начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) находится под угрозой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейского чиновника.

«Решение пригласить Украину начать переговоры о членстве в ЕС, которое ожидается в середине декабря, находится под угрозой. Одной из причин может стать сопротивлении Венгрии, потенциально препятствующей необходимому единогласию 27 стран союза», — рассказал чиновник.

Ранее стало известно о плане ряда стран ЕС выступить против членства Украины в блоке. По словам источника из ЕС, Киев может столкнуться с сопротивлением Австрии и Венгрии, а также с неоднозначной позицией Франции и Германии.

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      Максим Габриелян
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