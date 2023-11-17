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18:02, 17 ноября 2023Мир

ЦАХАЛ заявил об оружии в школе в секторе Газа

ЦАХАЛ заявил об оружии и снарядах в школах и детском саду в секторе Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об оружии и снарядах в школах и детском саду в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Силы ЦАХАЛ обнаружили десятки минометных снарядов, которые были спрятаны в детском саду в северной части сектора Газа», — сказано в сообщении ЦАХАЛ.

Также отмечается, что силы ЦАХАЛ нашли множество оружия ХАМАС в начальной школе.

Ранее ЦАХАЛ и правительство Израиля начали дискуссию о развитии наступления в Газе. Отмечается, что главным предметом дискуссии являются переговоры по обмену заложников.

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      Виктория Кондратьева
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