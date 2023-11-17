В Ереванском университете произошел взрыв

В Ереванском университете в здании химического факультета произошел взрыв

В здании химического факультета Ереванского государственного университета (ЕГУ) произошел взрыв. Об этом сообщает агентство «Sputnik Армения».

Часть студентов эвакуировалась через главный вход, остальные вышли через соседний факультет, поскольку корпуса связаны внутренними коридорами.

Точное число пострадавших в настоящее время уточняется.

Ранее в Москве арестовали трех человек, подозреваемых в попытке устроить взрыв в общежитии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН).