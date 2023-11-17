В российской музыкальной школе массово отравились дети

В музыкальной школе в Уфе произошло массовое отравление детей

В Уфе в музыкальной школе произошло массовое отравление детей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по российскому региону в Telegram.

По данным управления, эпидемиологическое расследование с проведением всех лабораторных исследований и проверкой персонала пищеблока было начато после случаев массового обращения за медицинской помощью учеников школы.

«Временно приостановлена деятельность пищеблока до выяснения всех обстоятельств. Угрозы распространения инфекции нет. Эпидемиологическое расследование продолжается», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно, что в подмосковных Луховицах 20 детей из кадетского училища-интерната «Орел» доставили в больницу с подозрением на ротавирус. Предположительно, кадеты могли отравиться за ужином. Подмосковная полиция организовала проверку.