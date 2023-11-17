Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:59, 17 ноября 2023Россия

В российской музыкальной школе массово отравились дети

В музыкальной школе в Уфе произошло массовое отравление детей

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Уфе в музыкальной школе произошло массовое отравление детей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по российскому региону в Telegram.

По данным управления, эпидемиологическое расследование с проведением всех лабораторных исследований и проверкой персонала пищеблока было начато после случаев массового обращения за медицинской помощью учеников школы.

«Временно приостановлена деятельность пищеблока до выяснения всех обстоятельств. Угрозы распространения инфекции нет. Эпидемиологическое расследование продолжается», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно, что в подмосковных Луховицах 20 детей из кадетского училища-интерната «Орел» доставили в больницу с подозрением на ротавирус. Предположительно, кадеты могли отравиться за ужином. Подмосковная полиция организовала проверку.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Хаос, раскол и государственный переворот. Зеленский предупредил об угрозе нового «майдана» на Украине

      Раскрыто позволяющее меньше работать устройство

      Два десятка россиян сняли с рейса в Аргентину без объяснения причин

      Жильцы разрушенного дома в Астрахани много лет жаловались на затопление подвала

      Сжегшему паспорт России певцу Шарлоту пригрозили тюрьмой

      Реакторы крейсера «Адмирал Нахимов» запустят в ноябре

      Нетаньяху отложил посещение раненых военных в больнице из-за опасений протестов

      Россиян предупредили об опасности самовольной перепланировки

      В Финляндии допустили отмену решения о закрытии КПП на границе с Россией

      Названы первые симптомы деменции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости