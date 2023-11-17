Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:27, 17 ноября 2023Мир

В США начали расследование случаев антисемитизма и исламофобии в школах

Reuters: Министерство образования США начало борьбу с антисемитизмом в школах

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Министерство образования США начало расследование по борьбе с антисемитизмом и исламофобией в американских школах и колледжах. Об этом сообщает Reuters.

«Ненависти нет места в наших школах, и точка», — цитирует агентство министра образования США Мигеля Кардону. По его словам, образовательные учреждения должны обеспечить безопасность учащихся вне зависимости от того, являются ли они «евреями, мусульманами, арабами, сикхами или представителями любой другой национальности».

Отмечается, что под следствием находятся Колумбийский, Корнелльский, Пенсильванский университеты, а также один школьный округ.

Ранее в США неизвестные осквернили еврейское кладбище. Вандалы нарисовали свастику красной краской из баллончика на нескольких памятниках.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      «Это ярмо и для нас, и для наших детей» Известный актер и боец ВСУ выступил против военного захвата Крыма и Донбасса

      Россия удвоила вложения в американский госдолг

      Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

      Минобороны сообщило об уничтожении трех беспилотников ВСУ в российском регионе

      В Чехии опломбировали часть принадлежащей России недвижимости

      Месси схватил за горло игрока сборной Уругвая в матче отбора ЧМ‑2026

      Украинские беспилотники уничтожили в Смоленской области

      Названа самая опасная рыба для пожилых людей

      51-летняя Гвинет Пэлтроу повторила культовый образ 1999 года для рекламы

      В ЛНР сообщили о резком росте потерь ВСУ на краснолиманском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости