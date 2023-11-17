В США начали расследование случаев антисемитизма и исламофобии в школах

Reuters: Министерство образования США начало борьбу с антисемитизмом в школах

Министерство образования США начало расследование по борьбе с антисемитизмом и исламофобией в американских школах и колледжах. Об этом сообщает Reuters.

«Ненависти нет места в наших школах, и точка», — цитирует агентство министра образования США Мигеля Кардону. По его словам, образовательные учреждения должны обеспечить безопасность учащихся вне зависимости от того, являются ли они «евреями, мусульманами, арабами, сикхами или представителями любой другой национальности».

Отмечается, что под следствием находятся Колумбийский, Корнелльский, Пенсильванский университеты, а также один школьный округ.

Ранее в США неизвестные осквернили еврейское кладбище. Вандалы нарисовали свастику красной краской из баллончика на нескольких памятниках.

