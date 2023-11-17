В Узбекистане разбился вертолет с военными

Минобороны Узбекистана сообщило о крушении вертолета Ми-8

Министерство обороны Узбекистана сообщило о крушении вертолета Ми-8 командования войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил при учебно-тренировочном полете. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что полет проходил на полигоне Каттакурган. В результате произошедшего весь экипаж вертолета погиб. В настоящее время специалисты выясняют причину крушения.

«Выражаем глубочайшие соболезнования членам семей и родственникам погибших военнослужащих», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о гибели пяти американских военных во время крушения вертолета в Средиземном море. Авиакатастрофа произошла во время учений по дозаправке в воздухе.