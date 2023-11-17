Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:32, 17 ноября 2023Бывший СССР

В Узбекистане разбился вертолет с военными

Минобороны Узбекистана сообщило о крушении вертолета Ми-8

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Министерство обороны Узбекистана сообщило о крушении вертолета Ми-8 командования войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил при учебно-тренировочном полете. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что полет проходил на полигоне Каттакурган. В результате произошедшего весь экипаж вертолета погиб. В настоящее время специалисты выясняют причину крушения.

«Выражаем глубочайшие соболезнования членам семей и родственникам погибших военнослужащих», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о гибели пяти американских военных во время крушения вертолета в Средиземном море. Авиакатастрофа произошла во время учений по дозаправке в воздухе.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта сумма похищенного в результате ограбления банка в Москве

      Эрдоган оценил количество заложников у Израиля и ХАМАС

      В подконтрольном Киеву Запорожье произошел взрыв

      Небензя сравнил Зеленского с римскими императорами Нероном и Деоклетианом

      Эрдоган обвинил Израиль в сокрытии факта обладания ядерным оружием

      Найденный на кухне шедевр выставят в самом известном музее мира

      Перечислены способы укрепить брак

      США и Украина проведут конференцию по военной промышленности

      Актрису Яну Троянову признали иноагентом

      Стало известно о готовности Финляндии к полному закрытию границы с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости