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15:51, 17 ноября 2023Моя страна

Власти Алтая спрогнозировали рост турпотока на популярный горнолыжный курорт

Власти Алтая спрогнозировали рост турпотока на курорт «Манжерок»

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Власти Алтая спрогнозировали рост туристического потока на популярный горнолыжный курорт «Манжерок» на 20 процентов зимой. Об этом сообщил глава регионального Минтуризма Эрчим Сарбашев, передает «Интерфакс».

«Средняя стоимость ски-пасса составляет 1,7 тысячи рублей, это на 19 процентов больше, чем в прошлом году», — заявил руководитель ведомства.

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Министр отметил, что к предстоящему зимнему сезону «Манжерок» увеличил количество трасс для катания с 23 до 28, а их протяженность — с 22 до 30 километров.

Более того, по словам Сарбашева, горнолыжный сезон на другом алтайском курорте, «Телецкий», будет открыт 1 декабря. Для туристов подготовлены восемь трасс для катания протяженностью 17 километров.

Ранее в ноябре стало известно, что в начале зимы в Барнауле пройдет фестиваль «Алтайская зимовка», который ознаменует начало зимнего туристического сезона. Мероприятия планируют провести 2 и 3 декабря.

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      Фариза Бацазова
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