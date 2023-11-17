Власти Алтая спрогнозировали рост турпотока на популярный горнолыжный курорт

Власти Алтая спрогнозировали рост турпотока на курорт «Манжерок»

Власти Алтая спрогнозировали рост туристического потока на популярный горнолыжный курорт «Манжерок» на 20 процентов зимой. Об этом сообщил глава регионального Минтуризма Эрчим Сарбашев, передает «Интерфакс».

«Средняя стоимость ски-пасса составляет 1,7 тысячи рублей, это на 19 процентов больше, чем в прошлом году», — заявил руководитель ведомства.

Министр отметил, что к предстоящему зимнему сезону «Манжерок» увеличил количество трасс для катания с 23 до 28, а их протяженность — с 22 до 30 километров.

Более того, по словам Сарбашева, горнолыжный сезон на другом алтайском курорте, «Телецкий», будет открыт 1 декабря. Для туристов подготовлены восемь трасс для катания протяженностью 17 километров.

Ранее в ноябре стало известно, что в начале зимы в Барнауле пройдет фестиваль «Алтайская зимовка», который ознаменует начало зимнего туристического сезона. Мероприятия планируют провести 2 и 3 декабря.