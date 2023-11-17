Выявлен препарат для восстановления памяти

Science Advances: выявлено вещество для улучшения памяти

Ученые из Католического университета Святого Сердца в Риме выявили препарат для восстановления памяти, который также обладает омолаживающим действием на мозг. Результаты исследования описаны в журнале Science Advances.

В ходе работы авторы генетически модифицировали белок LIMK1, играющий важную роль для памяти в здоровом мозге. В частности, он необходим для формирования дендритных отростков, которые усиливают передачу информации в нейронных сетях и требуются для правильного процесса обучения и запоминания.

Специалисты сосредоточились на цели регулировать активность этого белка с помощью препарата. Подобранное вещество рапамицин стимулировало синаптическую пластичность и способствовало значительному улучшению памяти. Ранее препарат на его основе показал эффективность в омолаживающем действии на мозг.

Открытие демонстрирует большой потенциал в новых методах лечения нейродегенеративных и психических расстройств, например, при деменции. В будущем планируется проверить эффективность подхода при болезни Альцгеймера.

В июле 2023 года сотрудники Калифорнийского университета пришли к выводу, что инъекции препарата на базе белка α-klotho улучшают память и другие когнитивные навыки у старых макак-резусов.