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16:58, 5 июля 2023Наука и техника

Инъекция антивозрастного белка α-klotho улучшила память

Nature Aging: инъекция антивозрастного белка α-klotho улучшила память

Фото: Aziz Homaily / Unsplash

Ученые Калифорнийского университета и других научных организаций США обнаружили, что введение препарата, содержащего белок α-klotho, старым макакам-резусам привело к улучшению рабочей памяти и способности выполнять различные задачи. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

Белок α-klotho представляет собой фермент, который естественным образом вырабатывается в головном мозге, печени и почках. С возрастом его выработка уменьшается, при этом повышенная экспрессия белка увеличивает продолжительность жизни, а отсутствие фермента у генетически модифицированных животных вызывало ускоренное старение.

В эксперименте были использованы 18 особей макак-резусов, чей возраст в 21,78 года был эквивалентен 65-летнему возрасту у людей. Подобно людям, у макак-резусов происходит индуцированное возрастом снижение когнитивных функций с синаптическими изменениями без существенной потери нейронов, что приводит к ухудшению функций в таких областях мозга, как гиппокамп и префронтальная кора.

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Животные должны были решить пространственную задачу с отложенным ответом. Ученые помещали угощение в одну из нескольких лунок, после чего лунки закрывались, а между обезьяной и ними опускалась непрозрачная пластина. Обезьяна должна помнить о пространственном расположении лунки с приманкой, чтобы правильно отреагировать и получить вознаграждение. На следующем этапе эксперимента приматам подкожно ввели белок α-klotho, который на 96 процентов эквивалентен человеческому, в дозе 10 микрограммов на килограмм тела. Повторное тестирование на задачу с отложенным ответом было проведено через четыре часа после инъекции, а также несколько раз в течение следующих двух недель. Число лунок варьировалось от семи до девяти.

Исследователи обнаружили, что α-klotho улучшил рабочую память — разновидности памяти, которая удерживает информацию, необходимую для незамедлительного использования, например, для решения логических задач. При этом улучшения становились более заметными в случае, если макаки должны были решить более сложную задачу, и доходили до 20 процентов. Сам эффект длился не менее двух недель.

Авторы заключают, что системное лечение α-klotho низкими дозами может оказаться антивозрастной терапией, подходящей для стареющих людей. Однако необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, можно ли давать его на регулярной основе, не причиняя вреда, и будет ли он продолжать давать улучшения с течением времени.

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    Александр Еникеев
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