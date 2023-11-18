Армия Израиля передала помощь больнице в Газе

Армия Израиля передала воду и продовольствие больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) передала помощь, в том числе воду и продовольствие, больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Военнослужащие ЦАХАЛ через Управление координации и связи в Газе передали больнице "Аш-Шифа" более шести тысяч литров воды и более 2,3 тысячи килограммов продовольствия», — говорится в публикации.

Отмечается, что военные передали рыбу, консервы, хлеб и финики. Согласно заявлению ЦАХАЛ, эта работа велась параллельно с поиском и пресечением терроризма в медицинском учреждении израильской армией.