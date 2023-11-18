Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:41, 18 ноября 2023Мир

Армия Израиля передала помощь больнице в Газе

Армия Израиля передала воду и продовольствие больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) передала помощь, в том числе воду и продовольствие, больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Военнослужащие ЦАХАЛ через Управление координации и связи в Газе передали больнице "Аш-Шифа" более шести тысяч литров воды и более 2,3 тысячи килограммов продовольствия», — говорится в публикации.

Отмечается, что военные передали рыбу, консервы, хлеб и финики. Согласно заявлению ЦАХАЛ, эта работа велась параллельно с поиском и пресечением терроризма в медицинском учреждении израильской армией.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший замминистра финансов России объявлен в розыск. Он разработал антироссийские санкции

      Пашинян заявил о согласовании основных принципов мира с Азербайджаном

      Действующий украинский летчик прилетел в Россию

      Жителей Турции попросили экономить воду

      Армия Израиля передала помощь больнице в Газе

      Диетолог назвала источник «сосудистой катастрофы»

      В МИД России вызвали временного поверенного в делах Чехии

      В российском городе нашли тело мальчика с ножевым ранением

      Армения предложила Азербайджану обменяться пленными по принципу «всех на всех»

      Новорожденного младенца в одеяле нашли в парке под Петербургом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости