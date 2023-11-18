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22:40, 18 ноября 2023Мир

Более 70 беженцев прибыли в Финляндию из России за один день

В Финляндию из России прибыл 71 беженец из Сирии, Ирака и других стран 18 ноября

Фото: Игорь Петров / РИА Новости

71 проситель убежища из Сирии, Ирака, Сомали и других стран прибыл с территории России в Финляндию в субботу, 18 ноября. Об этом сообщает Пограничная охрана Финляндии по итогам работы пунктов пропуска за день, передает РИА Новости.

Отмечается, что зоны закрытых пограничных переходов огорожены, движение транспорта остановлено. «Ситуация на сухопутной границе в настоящее время спокойная и нормальная», — говорится в сообщении ведомства.

С 18 ноября Финляндия закрыла четыре пункта пропуска на границе с Россией — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Ограничение будет действовать до 18 февраля 2024 года. Правительство страны не исключило полного закрытия рубежей между странами.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен признал, что решение о закрытии контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией принесет ряд проблем. В частности, он указал, что пострадают люди с двумя паспортами — финским и российским. При этом, отметил министр, Финляндия не станет отступать от своего решения.

Ранее стало известно, что проживающие в Хельсинки россияне провели у финского парламента митинг против закрытия КПП на границе с РФ. В 12:00 (13:00 мск) в мероприятии участвовали не более трехсот человек.

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      Екатерина Подвигина
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