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16:06, 18 ноября 2023Бывший СССР

Описан эффект от листовок с призывом к ВСУ сдаться

Военный эксперт Кнутов: листовки с призывом к ВСУ сдаться дают хороший результат
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

Листовки с призывом к Вооруженным силам Украины (ВСУ) сдаться, которые сбрасывают с воздуха российские военные, дают хороший результат, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, насколько эффективно работает такой психологический прием в военном конфликте.

«Если проанализировать количество украинских военнослужащих, которые сдавались в плен за последние месяц-полтора, то оно выросло в разы. Это связано с тем, что в основном воюют непрофессионалы, мобилизованные, которых бросают на фронт. Многие из них по здоровью вообще должны быть освобождены от службы в армии. Они предпочитают, когда появляется возможность, сдаться. (...) Это говорит о переломе в настроении личного украинского состава», — описал ситуацию он.

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По словам специалиста, на листовках указывают радиочастоту, по которой украинские военные могут выйти на связь с российской стороной. Так они могут обсудить условия сдачи в плен.

«Мы применяем не только авиацию, мы чаще применяем снаряды. Есть специальные агитационные снаряды, есть снаряды для ракетных систем залпового огня, у которых начинка как раз тоже из листовок состоит. Это все применяется по территории противника и дает свои результаты, это сто процентов. Особенно частота волн работает очень-очень хорошо. Часто украинские военные по ней выходят [на связь], тем самым гарантируется их безопасность и им легче сдаться в плен», — заключил военный эксперт.

Как сообщил источник РИА Новости, специально оборудованные российские дроны сбрасывают над позициями украинской армии листовки с призывами сдаться. В них также есть подробная инструкция, как именно это можно сделать. Собеседник агентства добавил, что благодаря такой агитации некоторые бойцы сложили оружие.

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      Варвара Кошечкина
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