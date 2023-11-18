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22:10, 18 ноября 2023Мир

Эрдоган заявил об оправданиях Израиля военных действий в Газе

Эрдоган: Израиль оправдывает свои действия в Газе по примеру США

Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что власти Израиля пытаются оправдать военные преступления в секторе Газа дезинформацией, как это делали США, обосновывая свое вторжение в Ирак. Слова турецкого лидера приводит РИА Новости.

Эрдоган напомнил, что в 2003 году Соединенные Штаты вторглись в Ирак под ложным предлогом наличия оружия массового поражения. «К сожалению, эта дезинформация не была сразу развенчана. Сегодня Израиль точно так же пытается узаконить свою оккупацию и агрессию с помощью многочисленной лжи», — высказался политик, общаясь с журналистами в самолете по возвращении из Берлина.

Он убежден, что Израиль совершает действия в Газе «не неосознанно и не случайно», а сознательно. «Израиль атакует больницу с пушкой и танком, не говоря уже о винтовке. Они до сих пор ищут туннель под больницей. Все это оказалось ложью», — сказал турецкий лидер.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган снова назвал действия Израиля в Газе геноцидом. Он добавил, что около двух тысяч турецких адвокатов работают над соответствующими жалобами «в нужные места».

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      Екатерина Подвигина
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