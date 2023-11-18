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16:26, 18 ноября 2023Бывший СССР

Обвиняемую в связях с Россией Каллас переизбрали лидером правящей партии Эстонии

Премьера Эстонии Каллас избрали лидером правящей Реформистской партии

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министра Эстонии Кая Каллас вновь избрали лидером правящей Реформистской партии. Об этом сообщает пресс-служба реформистов, передает РИА Новости.

«Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на съезде Реформистской партии в Таллине вновь избрана председателем партии», — говорится в сообщении. Уточняется, что других кандидатур на этот пост не выдвигали. «Премьер получила 636 голосов. В голосовании принял участие 921 человек. Съезд также выбрал новое правление партии в количестве 17 человек», — отмечается в заявлении партии.

Ранее Каллас заявила, что рассчитывает сохранить свой пост, несмотря на скандал с продажей санкционных товаров в Россию, в котором оказался замешан ее муж Арво Халлик.

До этого портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что частично принадлежащая мужу Каллас транспортная компания Stark Logistics до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Критики Каллас напомнили, что она призывала весь мир «прекратить кровавый бизнес с Россией», якобы не зная, что компания ее супруга продолжает перевозку грузов в РФ. Оппозиционные политики требовали от Каллас уйти в отставку.

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      Олег Давыдов
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