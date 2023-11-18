Грузчики выкинули мебель россиянки за отказ платить повышенную в семь раз сумму

Mash: грузчики выкинули мебель россиянки после отказа платить 75 тысяч рублей

Грузчики выкинули мебель россиянки на асфальт после того, как она отказалась платить за их услуги 75 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что речь идет о грузоперевозочной компании «ИП ГРОЗАВУ ДАВИД ОЛЕГОВИЧ». Женщина нашла ее в интернете и договорилась о перевозке мебели за 10 тысяч рублей. Она попросила прислать двух грузчиков. Однако к ней приехали пятеро.

Мебель привезли по нужному адресу и выставили хозяйке смету в 75 тысяч рублей. В ней был перечень услуг, которые та не заказывала. Россиянка отказалась платить и хотела вызвать полицию. Пятеро грузчиков попытались отговорить ее от звонка и снизили ценник до 25 тысяч, а потом до 15 тысяч. В итоге женщина перевела им только 30 процентов от суммы. Мужчины в ответ на это выбросили ее мебель на асфальт. Теперь компанию проверит полиция.

Ранее жительница Петербурга поговорила с мошенником и лишилась денег от продажи квартиры. Женщина перевела 7,3 миллиона рублей на указанные счета, однако через некоторое время поняла, что ее обманули.