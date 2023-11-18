Грузчики выкинули мебель россиянки за отказ платить повышенную в семь раз сумму
Грузчики выкинули мебель россиянки на асфальт после того, как она отказалась платить за их услуги 75 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что речь идет о грузоперевозочной компании «ИП ГРОЗАВУ ДАВИД ОЛЕГОВИЧ». Женщина нашла ее в интернете и договорилась о перевозке мебели за 10 тысяч рублей. Она попросила прислать двух грузчиков. Однако к ней приехали пятеро.
Мебель привезли по нужному адресу и выставили хозяйке смету в 75 тысяч рублей. В ней был перечень услуг, которые та не заказывала. Россиянка отказалась платить и хотела вызвать полицию. Пятеро грузчиков попытались отговорить ее от звонка и снизили ценник до 25 тысяч, а потом до 15 тысяч. В итоге женщина перевела им только 30 процентов от суммы. Мужчины в ответ на это выбросили ее мебель на асфальт. Теперь компанию проверит полиция.
Ранее жительница Петербурга поговорила с мошенником и лишилась денег от продажи квартиры. Женщина перевела 7,3 миллиона рублей на указанные счета, однако через некоторое время поняла, что ее обманули.