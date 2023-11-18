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19:06, 18 ноября 2023Россия

Грузчики выкинули мебель россиянки за отказ платить повышенную в семь раз сумму

Mash: грузчики выкинули мебель россиянки после отказа платить 75 тысяч рублей

Кадр: Telegram-канал Mash

Грузчики выкинули мебель россиянки на асфальт после того, как она отказалась платить за их услуги 75 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что речь идет о грузоперевозочной компании «ИП ГРОЗАВУ ДАВИД ОЛЕГОВИЧ». Женщина нашла ее в интернете и договорилась о перевозке мебели за 10 тысяч рублей. Она попросила прислать двух грузчиков. Однако к ней приехали пятеро.

Мебель привезли по нужному адресу и выставили хозяйке смету в 75 тысяч рублей. В ней был перечень услуг, которые та не заказывала. Россиянка отказалась платить и хотела вызвать полицию. Пятеро грузчиков попытались отговорить ее от звонка и снизили ценник до 25 тысяч, а потом до 15 тысяч. В итоге женщина перевела им только 30 процентов от суммы. Мужчины в ответ на это выбросили ее мебель на асфальт. Теперь компанию проверит полиция.

Ранее жительница Петербурга поговорила с мошенником и лишилась денег от продажи квартиры. Женщина перевела 7,3 миллиона рублей на указанные счета, однако через некоторое время поняла, что ее обманули.

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      Анастасия Яланская
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