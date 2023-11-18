Гуф опубликовал извинения за видео со священниками после сообщений о проверке СК

Российский хип-хоп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) извинения за видео со священниками после сообщений о его проверке Следственным комитетом (СК) России на оскорбление чувств верующих.

«Я искренне извиняюсь, я искренне каюсь за то, что выложил этот идиотизм в сеть. Я никак не хотел задеть ничьи чувства, тем более православных людей», — сказал Гуф. Исполнитель добавил, что ролик с православной службы, на который наложили его голос, он нашел в интернете, после чего опубликовал его на своей странице.

Ранее сообщалось, что СК проверит Гуфа на оскорбление чувств верующих из-за видео со священниками под песню «Тем, кто с нами». На Долматова пожаловались активисты православного движения «Сорок сороков». Они написали обращение, в котором попросили наказать исполнителя по закону. Кроме того, участники движения обратились к ведомству с просьбой проверить песню на пропаганду употребления наркотиков.

В «Сорок сороков» также призвали отменить ближайший концерт Долматова, который должен пройти в Москве 14 декабря. Как утверждает инициатор обращения Георгий Солдатов, действия исполнителя являются кощунственными по отношению ко всем святым.