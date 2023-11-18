ХАМАС заявило о потере связи с отвечающими за защиту заложников группами

Военное крыло ХАМАС потеряло связь с группами, отвечающими за защиту заложников

Военное крыло палестинского движения ХАМАС потеряло связь с рядом групп, ответственных за защиту заложников. Судьба части пленных неизвестна. Об этом сообщает телеканал AlQaheraNews.

По словам представителя ХАМАС, движение потеряло контакт с частью подразделений, которым поручили охранять израильских заложников. Причины, по которым это произошло, не уточняются.

Ранее сообщалось, что Израиль отверг сделку с движением ХАМАС по освобождению заложников по формуле «50 на 50». Как уточнили журналисты Yedioth Ahronoth, Израиль потребовал, чтобы женщины не были разлучены со своими детьми. Представители израильской стороны уточнили, что готовы рассмотреть сделку в случае освобождения 70 израильских заложников.

По оценкам Израиля, в заложниках у палестинского движения находятся 239 человек. Все они захвачены при нападении на израильские территории в начале октября. Переговоры о возвращении пленных идут при посредничестве трех стран: США, Египта и Катара.