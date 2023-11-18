Израиль ударил по центру для пожилых людей в Газе

Al Jazeera: Израиль ударил по центру для пожилых людей в Газе, погиб директор

Израильские войска нанесли удар по центру для пожилых людей «Аль-Вафа» в центральной части сектора Газа. Об этом сообщает Al Jazeera.

Согласно информации вещателя, Израиль подверг бомбардировке больницу и дом для пожилых людей в городе Аз-Захра. В результате атаки погиб директор центра.

Ранее ЦАХАЛ и правительство Израиля начали дискуссию о развитии наступления в Газе. Отмечается, что главным предметом дискуссии являются переговоры по обмену заложников.

16 ноября члены боевого крыла военизированной ливанской группировки «Хезболла» выпустили управляемые противотанковые ракеты по позициям израильской армии в Ливане. Под огонь попали посты и механизированные патрули израильтян в ливанских районах Эль-Байяд, Эль-Мердж и Эль-Асси, а также около поселений Метула, Мисгав-Ам, Йифтах.