Израиль заявил о перехвате выпущенной из Ливана ракеты

Армия Израиля заявила о перехвате выпущенной по беспилотнику ракеты из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что ее система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила ракету класса «земля-воздух», выпущенную из Ливана по беспилотнику ЦАХАЛ.

Уточняется, что ракету перехватили после первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших в северной части Израиля.

Ранее ЦАХАЛ и правительство Израиля начали дискуссию о развитии наступления в Газе. Отмечается, что главным предметом дискуссии являются переговоры по обмену заложников.

16 ноября члены боевого крыла военизированной ливанской группировки «Хезболла» выпустили управляемые противотанковые ракеты по позициям израильской армии в Ливане. Под огонь попали посты и механизированные патрули израильтян в ливанских районах Эль-Байяд, Эль-Мердж и Эль-Асси, а также около поселений Метула, Мисгав-Ам, Йифтах.

