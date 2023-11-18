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04:25, 18 ноября 2023Мир

Израиль заявил о перехвате выпущенной из Ливана ракеты

Армия Израиля заявила о перехвате выпущенной по беспилотнику ракеты из Ливана

Фото: Islamic resistance / Hezbollah / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что ее система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила ракету класса «земля-воздух», выпущенную из Ливана по беспилотнику ЦАХАЛ.

Уточняется, что ракету перехватили после первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших в северной части Израиля.

Ранее ЦАХАЛ и правительство Израиля начали дискуссию о развитии наступления в Газе. Отмечается, что главным предметом дискуссии являются переговоры по обмену заложников.

16 ноября члены боевого крыла военизированной ливанской группировки «Хезболла» выпустили управляемые противотанковые ракеты по позициям израильской армии в Ливане. Под огонь попали посты и механизированные патрули израильтян в ливанских районах Эль-Байяд, Эль-Мердж и Эль-Асси, а также около поселений Метула, Мисгав-Ам, Йифтах.

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      Марина Совина
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