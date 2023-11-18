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07:32, 18 ноября 2023Мир

Спецборт МЧС РФ доставит 30 тонн гумпомощи жителям сектора Газа

Ил-76 МЧС РФ вылетел из Грозного в Египет с 30 тоннами гумпомощи для Газы
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Спецборт МЧС России доставит еще 30 тонн гумпомощи для жителей сектора Газа, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили в министерстве, самолет МЧС РФ Ил-76 вылетел из аэропорта Грозного в египетский Эль-Ариш. Он доставит гуманитарный груз, в который вошли матрасы, подушки, средства личной гигиены, продукты, детское питание. В ведомстве добавили, что гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые перенаправят его в сектор Газа.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль, после чего власти страны заявили, что еврейское государство официально находится в состоянии войны.

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      Марина Совина
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